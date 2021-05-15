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Юран - о борьбе «Сочи» за еврокубки: «Зенит» здесь ни при чём»

15 Мая 2021, 15:07,

Наставник «СКА-Хабаровска» Сергей Юран оценил выступление «Сочи» в текущем розыгрыше чемпионата России. Он прокомментировал параллели между петербургским «Зенитом» и южанами.

«Насколько понимаю, «Сочи» финансирует частный спонсор. Поэтому параллели неуместны. Команда доказывает свою состоятельность игрой и имеет шансы попасть в еврокубки. «Зенит» здесь ни при чём», - передает слова специалиста RT.

После 29 туров российской Премьер-лиги сочинская команда набрала 52 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. В заключительном туре «Сочи» на выезде встретится с подмосковными «Химками». Игра пройдет в воскресенье, 16 мая, начало - 14:00 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сочи, Сергей Юран
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