Иванов: «Сильно сомневаюсь, что Сергеев в РПЛ забьет больше десяти мячей»

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15 Мая 2021, 14:15,
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Хавбек «Уфы» Олег Иванов высказался о бомбардирском достижении нападающего самарских «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.
«На месте Сергеева не обольщался бы. В ФНЛ он сокрушил рекорды, но сильно сомневаюсь, что в РПЛ он забьет больше десяти мячей», - приводит слова полузащитника издание «Спорт-экспресс».
26-летний бомбардир отметился 40 забитыми мячами в текущем сезоне первенства ФНЛ. Это новый рекорд результативности турнира.
Добавим, что «Крылья Советов» досрочно пробились в Премьер-лигу, гарантировав себе первое место в ФНЛ.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Олег Иванов, Иван Сергеев
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