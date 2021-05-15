Иванов: «Сильно сомневаюсь, что Сергеев в РПЛ забьет больше десяти мячей»

Хавбек «Уфы» Олег Иванов высказался о бомбардирском достижении нападающего самарских «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

«На месте Сергеева не обольщался бы. В ФНЛ он сокрушил рекорды, но сильно сомневаюсь, что в РПЛ он забьет больше десяти мячей», - приводит слова полузащитника издание «Спорт-экспресс».

26-летний бомбардир отметился 40 забитыми мячами в текущем сезоне первенства ФНЛ. Это новый рекорд результативности турнира.

Добавим, что «Крылья Советов» досрочно пробились в Премьер-лигу, гарантировав себе первое место в ФНЛ.