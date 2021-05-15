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Широков - об интересе «Зенита» к Мхитаряну: «Это супертоп-приобретение, но вряд ли он поедет в Россию»

15 Мая 2021, 13:22,

Экс-игрок петербургского «Зенита» и ряда других клубов РПЛ Роман Широков отреагировал на информацию об интересе «сине-бело-голубых» к армянскому полузащитнику Генриху Мхитаряну, ныне выступающему в Серии А за столичную «Рому».

«Вряд ли он поедет в Россию, но это супертоп-приобретение. Он даст совершенно новое качество - сам может обыграть, мяч протащить, ударить. Суперприобретение», - приводит слова Широкова «Рейтинг букмекеров».

Ранее стало известно, что Мхитарян не станет продлевать трудовое соглашение с «Ромой». Причиной такого решения стало назначение Жозе Моуринью на пост гласного тренера команду. У Генриха и португальского наставника давние разногласия со времен совместной работы в «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне чемпионата Италии 32-летний полузащитник сыграл 32 матча, забил 11 голов и сделал 10 результативных передач.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Роман Широков, Генрих Мхитарян
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Комментарии (1)
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Gorabo90
15 Мая 2021, 15:32

32 летний полузащитник сыграл 32 матча,забил 32 гола и сделал 32 голевые передачи.

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