Широков - об интересе «Зенита» к Мхитаряну: «Это супертоп-приобретение, но вряд ли он поедет в Россию»

Экс-игрок петербургского «Зенита» и ряда других клубов РПЛ Роман Широков отреагировал на информацию об интересе «сине-бело-голубых» к армянскому полузащитнику Генриху Мхитаряну, ныне выступающему в Серии А за столичную «Рому».

«Вряд ли он поедет в Россию, но это супертоп-приобретение. Он даст совершенно новое качество - сам может обыграть, мяч протащить, ударить. Суперприобретение», - приводит слова Широкова «Рейтинг букмекеров».

Ранее стало известно, что Мхитарян не станет продлевать трудовое соглашение с «Ромой». Причиной такого решения стало назначение Жозе Моуринью на пост гласного тренера команду. У Генриха и португальского наставника давние разногласия со времен совместной работы в «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне чемпионата Италии 32-летний полузащитник сыграл 32 матча, забил 11 голов и сделал 10 результативных передач.