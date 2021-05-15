Широков: «Вендел, как бы ни пиарили, не впечатляет»

Экс-футболист петербургского «Зенита» и сборной России Роман Широков высказался об игре бразильского полузащитника Вендела.

«Вендел, как бы ни пиарили, не впечатляет. Все равно все сводится к тому, что мяч выходит на фланг, и оттуда в штрафную - так легче вскрыть оборону», - передает слова Широкова «Рейтинг букмекеров».

Вендел пополнил ряды «сине-бело-голубых» в октябре прошлого года. За его трансфер «Зенит» заплатил лиссабонскому «Спортингу» 20 миллионов евро. Стороны подписали контракт на пять лет.

В нынешнем сезоне чемпионата России 23-летний бразилец провел 15 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи.