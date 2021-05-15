Деспотович: «Уважаю всех форвардов в РПЛ, но себя считаю лучшим»

Форвард Джордже Деспотович, выступающий за казанский «Рубин», рассказал о своем отношении к другим нападающим из чемпионата России.

«Уважаю всех нападающих РПЛ. Каждый верит, что он лучший. Для меня лучший - я. Эта вера со мной давно», - передает слова футболиста «Спорт Бизнес Online».

В текущем сезоне российской Премьер-лиги 29-летний сербский нападающий провел 25 поединков, записав на свой счет 13 забитых мячей (три - с пенальти) и три результативные передачи.

Перед заключительным туром чемпионата России казанская команда занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от идущего третьим «Локомотива» на одно очко.