Деспотович: «Уважаю всех форвардов в РПЛ, но себя считаю лучшим»

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15 Мая 2021, 09:59,
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Форвард Джордже Деспотович, выступающий за казанский «Рубин», рассказал о своем отношении к другим нападающим из чемпионата России.
«Уважаю всех нападающих РПЛ. Каждый верит, что он лучший. Для меня лучший - я. Эта вера со мной давно», - передает слова футболиста «Спорт Бизнес Online».
В текущем сезоне российской Премьер-лиги 29-летний сербский нападающий провел 25 поединков, записав на свой счет 13 забитых мячей (три - с пенальти) и три результативные передачи.
Перед заключительным туром чемпионата России казанская команда занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от идущего третьим «Локомотива» на одно очко.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Джордже Деспотович