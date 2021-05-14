​Малкома вызвали в олимпийскую сборную Бразилии

24-летний атакующий хавбек «Зенита» Малком получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии. В конце мая - начале июня бразильская олимпийская футбольная сборная будет готовиться к летним Олимпийским играм в Токио.

В сезоне 2020/2021 Малком провёл за «Зенит» 25 матчей во всех соревнованиях. На счету бразильского футболиста 3 забитых гола и 4 результативных паса на партнёров.

Отметим, что на футбольном турнире Олимпийских игр выступают футболисты в возрастной категории до 23 лет. При этом каждая сборная может внести в заявочный лист трёх игроков более старшего возраста.