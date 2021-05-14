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​«Реал» определился с новым тренером, Месси - с клубом, а «Манчестер Сити» - с нападающим: главные слухи недели

14 Мая 2021, 19:11,

В главных слухах недели вы узнаете о том, как каком тренере остановился «Реал», где предпочитает продолжить карьеру Лионель Месси, и кого из топовых нападающих задумал подписать «Манчестер Сити». Об этом и не только – в традиционной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Реал» определился с новым тренером

Ряд европейских СМИ говорит о том, что Зинедин Зидан покинет «Реал» по завершению сезона даже в случае завоевания титула чемпиона Испании. Информация появлялась разная. Кто-то писал, что Зидан хочет отдохнуть, кто-то сообщал, что тренер больше не чувствует доверия со стороны президента клуба Флорентино Переса, а кто-то продолжал искать причины в отношениях между французом и футболистами.

В то же время на неделе появилась информация о том, что боссы «Реала» уже определились со следующим главным тренером. Мадридцы хотят заполучить Массимилиано Аллегри, которого слухи активно связывали с «Ромой», но римляне договорились с Жозе Моуринью. Аллегри пока что работал только в Италии и наверняка хочет попробовать себя в другом чемпионате.

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В «Локомотиве» обеспокоены финансовым положением

Слухи говорят о том, что занимающий должность генерального директора «Локомотива» Владимир Леонченко пообщался с советом директоров по поводу финансовой ситуации в клубе. Если верить появившейся информации, боссы «железнодорожников» обеспокоены по поводу возможного возникновения «дыры» в бюджете в размере 2,13 миллиарда рублей к концу календарного года. Может дойти до того, что «Локомотив» не сможет пройти процедуру лицензирования в РФС.

Месси перейдёт в «ПСЖ» и уже ищет дом

Слухи по поводу будущего Неймара теперь вряд ли будут появляться, ведь бразилец неделю назад продлил контракт с «ПСЖ». Лионель Месси же новый трудовой договор с «Барселоной» подписывать не торопится, поэтому его будущее продолжает активно обсуждаться в СМИ и в кругах футбольных фанатов. На днях появилась информация о том, что Месси решил переходить в «ПСЖ». На этом фоне во Франции сообщили, что звёздный аргентинец футболист уже ищет жильё во французской столице. Вопросом якобы занимается агентство, специализирующееся по недвижимости класса «люкс».

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Роналду вернётся в «Спортинг»

Слухов о Криштиану Роналду на неделе было очень много. Так, например, сообщалось о проблемах португальского форварда в раздевалке «Ювентуса». Якобы другим игрокам не нравится особенное отношение руководства клуба к Роналду, из-за чего португалец будто бы «изолирован» внутри коллектива. Под особенным отношением подразумевалось участие Криштиану в различных мероприятиях и спонсорских активностях, пока остальные игроки тренируются.

Также появлялась информация о том, что Роналду попросит «Ювентус» отпустить его в другой клуб в случае непопадания команды в Лигу чемпионов. Масла в огонь подлила мать звёздного футболиста Долореш Авейру. Она заявила, что будет уговаривать сына вернуться в «Спортинг». Вскоре после этого СМИ сообщили о том, что Роналду готов перейти в родной лиссабонский клуб и даже пойдёт на существенное сокращение зарплаты. Более того, Криштиану недавно якобы приобрёл в Лиссабоне пентхаус, подготавливая переезд.

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«Манчестер Сити» усилит нападение

«Манчестер Сити» готовится к уходу Серхио Агуэро и собирается подписать в линию нападения звёздного футболиста. Слухи говорят о том, что главного кандидата «горожане» уже определили – это Эрлинг Холанн из дортмундской «Боруссии». Если манкунианцам не удастся заполучить талантливого норвежского форварда, тогда они переключатся на кого-то другого. В шорт-листе также находятся Гарри Кейн и Лаутаро Мартинес.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Реал Мадрид, Ювентус, Локомотив Москва, Манчестер Сити, ПСЖ, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Зинедин Зидан, Спортинг Лиссабон, Массимилиано Аллегри, Гарри Кейн, Эрлинг Холанн, Лаутаро Мартинес, Главные слухи недели
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Комментарии (3)
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1
jUMPER
14 Мая 2021, 20:31

Опять бабушка Сирануш вместе с Гадей разболтали все журналистам...)))

1
ингерман
14 Мая 2021, 20:17

ай на кой ляд реалу какой-то аллерги.. уж лучше флегму возьмите - а вдруг эцо 2-й дель-боске на долгие годы.. )))

0
NOBODY
14 Мая 2021, 20:05

мадридцам на хрен Аллегри не нужен....

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