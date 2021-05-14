​Гол Луиса Адриано «Зениту» признали лучшим в РПЛ за 10 лет

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14 Мая 2021, 17:40,
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Пресс-служба российской Премьер-лиги сообщила о том, что гол бывшего форварда «Спартака» Луиса Адриано в ворота «Зенита» был признан лучшим голом десятилетия в РПЛ. В голосовании, проходившем с декабря по май, поучаствовало более 300 тысяч человек.
Речь идёт о голе Адриано в завершении красивой комбинации. После эффектной передачи от Зе Луиша Луис нанёс обводящий удар в касание с подступов в чужой штрафной площади и попал в правый гол.
Напомним, что Луис Адриано провёл в «Спартаке» два с половиной сезона в период с 2017 по 2019 год.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Луис Адриано
Di Все у них в прошлом и голы, и трофеи. Так и живут воспоминаниями веря в свою исключительность. А в реальности убогая серость.
кхе кхе...ну хоть здесь Тушинская команда отличилась...)))
странно, что газпром не покупает для зинида и лучшие голы. может, мужики не знали???
аха ха...ну дык всё потратили на чемпионство...это фундаментально...а лучшие голы это так...пусть позабавятся в тоталитарном обществе...хоть какая то радость немощным...)))
Ситуация называется, угадай, кто голосовал))
Такие голы могут забивать только бывшие игроки Шахтёра ,там он и стал ведущим игроком .А спартак ,это так, заработать бабла и свалить))