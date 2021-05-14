Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Гол Луиса Адриано «Зениту» признали лучшим в РПЛ за 10 лет

14 Мая 2021, 17:40,

Пресс-служба российской Премьер-лиги сообщила о том, что гол бывшего форварда «Спартака» Луиса Адриано в ворота «Зенита» был признан лучшим голом десятилетия в РПЛ. В голосовании, проходившем с декабря по май, поучаствовало более 300 тысяч человек.

Речь идёт о голе Адриано в завершении красивой комбинации. После эффектной передачи от Зе Луиша Луис нанёс обводящий удар в касание с подступов в чужой штрафной площади и попал в правый гол.

Напомним, что Луис Адриано провёл в «Спартаке» два с половиной сезона в период с 2017 по 2019 год.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Луис Адриано
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Комментарии (6)
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3
Djin Green
14 Мая 2021, 19:43

Di Все у них в прошлом и голы, и трофеи. Так и живут воспоминаниями веря в свою исключительность. А в реальности убогая серость.

4
jUMPER
14 Мая 2021, 19:26

кхе кхе...ну хоть здесь Тушинская команда отличилась...)))

0
Bourgignon Alex
14 Мая 2021, 19:24

странно, что газпром не покупает для зинида и лучшие голы. может, мужики не знали???

3
jUMPER
14 Мая 2021, 19:32

аха ха...ну дык всё потратили на чемпионство...это фундаментально...а лучшие голы это так...пусть позабавятся в тоталитарном обществе...хоть какая то радость немощным...)))

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2
White_Shark
14 Мая 2021, 18:16

Ситуация называется, угадай, кто голосовал))

4
Марченко Максим
14 Мая 2021, 18:01

Такие голы могут забивать только бывшие игроки Шахтёра ,там он и стал ведущим игроком .А спартак ,это так, заработать бабла и свалить))

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