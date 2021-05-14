​Гол Луиса Адриано «Зениту» признали лучшим в РПЛ за 10 лет

Пресс-служба российской Премьер-лиги сообщила о том, что гол бывшего форварда «Спартака» Луиса Адриано в ворота «Зенита» был признан лучшим голом десятилетия в РПЛ. В голосовании, проходившем с декабря по май, поучаствовало более 300 тысяч человек.

Речь идёт о голе Адриано в завершении красивой комбинации. После эффектной передачи от Зе Луиша Луис нанёс обводящий удар в касание с подступов в чужой штрафной площади и попал в правый гол.

Напомним, что Луис Адриано провёл в «Спартаке» два с половиной сезона в период с 2017 по 2019 год.