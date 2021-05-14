​Дзюба – о победе 6:1 над «Локомотивом»: «Как бы в Суперкубке обраточка не прилетела»

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14 Мая 2021, 16:46,
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В начале мая «Зенит» оформил титул чемпиона России, разгромив со счётом 6:1 «Локомотив», который перед той игрой выдал серию из 11 побед. Форвард питерской команды Артём Дзюба в эфире клубного телевидения поговорил о том поединке.
По словам Дзюбы, игрокам «Зенита» не нравилось, что фаворитом считался «Локомотив», и они хотели доказать обратное. При этом игрок отметил, что счёту 6:1 поспособствовала удача.
«Мы забили всё, что не залетало в предыдущих играх, а «Локомотив» наоборот», - сказал Дзюба.
В то же время Артём Дзюба уже думает о матче за Суперкубок России, в котором снова сойдутся «Зенит» и «Локомотив».
«Они долго будут помнить 6:1 и захотят отомстить. Нам нужно быть в этому готовыми. Как бы обраточка не прилетела», - сказал футболист с улыбкой.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Локомотив Москва, Артём Дзюба