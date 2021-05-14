​Дзюба – о победе 6:1 над «Локомотивом»: «Как бы в Суперкубке обраточка не прилетела»

В начале мая «Зенит» оформил титул чемпиона России, разгромив со счётом 6:1 «Локомотив», который перед той игрой выдал серию из 11 побед. Форвард питерской команды Артём Дзюба в эфире клубного телевидения поговорил о том поединке.

По словам Дзюбы, игрокам «Зенита» не нравилось, что фаворитом считался «Локомотив», и они хотели доказать обратное. При этом игрок отметил, что счёту 6:1 поспособствовала удача.

«Мы забили всё, что не залетало в предыдущих играх, а «Локомотив» наоборот», - сказал Дзюба.

В то же время Артём Дзюба уже думает о матче за Суперкубок России, в котором снова сойдутся «Зенит» и «Локомотив».

«Они долго будут помнить 6:1 и захотят отомстить. Нам нужно быть в этому готовыми. Как бы обраточка не прилетела», - сказал футболист с улыбкой.