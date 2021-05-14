​Семак рассказал о планах «Зенита» на летние сборы

Летний отпуск у футболистов «Зенита», которые не задействованы в сборных на чемпионате Европы, продлится до 10 июня. Затем команда соберётся и проведёт первый сбор в Санкт-Петербурге, о чём рассказал её главный тренер Сергей Семак. Слова специалиста приведены на клубном сайте «сине-бело-голубых».

Дальше всё будет зависеть от эпидемиологической обстановки в Европе. Если всё будет нормально, «Зенит» планирует провести один учебно-тренировочный сбор в Австрии, рассказал Семак.

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом России третий год подряд. Вместе с чемпионским трофеем питерцы получили билет в групповой этап Лиги чемпионов.