Сабитов: «Финал Кубка Германии можно сравнить с матчем «Спартака» и «Динамо»

Бывший защитник московского «Динамо», экс-главный тренер юношеской сборной России и нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым провёл параллели между финалом Кубка Германии (в котором дортмундская «Боруссия» разгромила «РБ Лейпциг» со счётом 4:1) и российским футболом.

- Результат был сделан дортмундцами в первом тайме, но обе команды проявили истинно немецкий характер, играя до последней минуты, никто не опустил руки. И «Боруссия» не засушила игру, и «Лейпциг» старался переломить ход встречи во втором тайме. Нагельсман не использовал шанс не то чтобы хлопнуть дверью, а со спокойной душой уйти из «Лейпцига» с трофеем и потом встретиться в Суперкубке уже в качестве главного тренера «Баварии» со своей бывшей командой.

В финале Кубка Германии был интересный созидательный футбол с быстрыми атаками и хорошим контролем мяча. В, принципе, что-то похожее мы можем видеть и в российском чемпионате от «Динамо» и «Спартака» – команд немецких тренеров Шварца и Тедеско. Условно, «бело-голубые» и «красно-белые» могли бы сыграть друг с другом тоже в таком ключе. Помимо скоростных атак, это прессинг, самоотдача, хорошее движение, наигранные варианты как в обороне, так и в нападении.

Когда в твоей команде есть такой игрок, как Холанн, это обеспечивает тебе половину успеха. Нападающие, которые забивают много голов, ценятся очень высоко. Конечно, как только подобная звезда появляется на горизонте, так сразу топ-клубы объявляют на него охоту и стараются выхватить его из-под носа у конкурентов. Для самого Холанна главное сделать правильный выбор и перейти туда, где он будет реально прибавлять и расти. Хотя, в принципе, он одарённый нападающий, способный заиграть в любом чемпионате.

Чемпионство «Баварии»? Честно говоря, мне не очень нравятся чемпионаты, где каждый год доминирует одна и та же команда. Вот в Испании возникла интрига – «Барселону» лихорадит от смены тренеров, «Реал» буксует, а «Атлетико» не может сильно от них оторваться. В АПЛ «Манчестер Сити» стал чемпионом с большим запасом, и там всё равно почти в каждом матче есть огонь, но в том сезоне, когда «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» шли практически ноздря в ноздрю, набрав около ста очков, было гораздо интереснее.

Что могу сказать про финал Кубка России? «Локомотив» преподнёс мастер-класс «Локомотиву» и «Ахмату», как надо обыгрывать «Крылья Советов». Решающую роль играет не количество голевых моментов, а качество их исполнения. Самарцы имели в финале несколько моментов, но забили только однажды, а «железнодорожники» практически все свои шансы реализовали и поэтому победили.