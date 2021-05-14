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​Дзюба - о костюме Дэдпула: Не хотел быть клоуном

14 Мая 2021, 14:48,

Форвард «Зенита» Артём Дзюба сказал несколько слов о костюме Дэдпула, который он надел после победы над «Локомотивом» со счётом 6:1 и оформления чемпионства.

«Костюм привезли после матча. Если бы я сразу взял его с собой, мы бы проиграли, и я выглядел бы клоуном», - сказал Дзюба клубному телевидению.

В сезоне 2020/2021 «Зениту» осталось провести один матч – против «Тамбова» на выезде. Встреча пройдёт в ближайшее воскресенье, 16 мая, и стартует в 14:00 по московскому времени.

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом России третий год подряд. Команда выступит в групповом раунде Лиги чемпионов.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Артём Дзюба
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Комментарии (2)
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0
kalibr
14 Мая 2021, 16:26

Выиграв, был всё равно клоуном!

0
Leonardis
14 Мая 2021, 15:30

в этом костюме, может рукава удобные...

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