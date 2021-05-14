В «Зените» отреагировали на информацию о смене главного тренера

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14 Мая 2021, 13:52,
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Пресс-служба петербургского «Зенита» дала реакцию на информацию о возможной смене главного тренера команды.
«Слухи о поиске главного тренера полностью не соответствуют действительности», - передает слова представителя «сине-бело-голубых» издание Sport24.
Ранее появилась информация, что пост наставника «Зенита» может занять португалец Сержиу Консейсау, известный по работе в «Порту».
В настоящий момент главным тренером петербургской команды является Сергей Семак. Под руководством 45-летнего специалиста «Зенит» досрочно стал чемпионом российской Премьер-лиги. Контракт тренера рассчитан до лета 2022 года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Сергей Семак