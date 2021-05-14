Стала известна сумма трансфера Тикнизяна в «Локомотив»

Продолжаются переговоры между «Локомотивом» и ЦСКА по трансферу защитника Наира Тикнизяна. Как стало известно изданию «Рейтинг букмекеров», «железнодорожники» оформят сделку за два миллиона евро.

22-летний защитник является воспитанником футбольной академии «армейцев». В текущем сезоне Тикнизян принял участие в 33 поединках, в которых записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Наира в 1,5 миллиона евро. Трудовое соглашение Тикнизяна с «армейским» клубом рассчитано до середины 2025 года.