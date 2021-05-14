Тренер «Порту» может сменить Семака в «Зените»

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14 Мая 2021, 12:03,
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Португальский специалист Сержиу Консейсау, занимающий пост главного тренера «Порту», пользуется спросом у других клубов. Об этом информирует Record.
Источник рапортует, что в услугах 46-летнего наставника заинтересованы «Милан», французский «Марсель» и петербургский «Зенит».
Ранее сообщалось, что Консейсау наказали трехнедельной дисквалификацией и штрафом в размере десяти тысяч евро за оскорбления арбитра.
В настоящий момент пост главного тренера «Зенита» занимает Сергей Семак. Под его руководством «сине-бело-голубые» досрочно стали чемпионами России.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Сержиу Консейсау
А почему тренера чемпиона меняют у бомжей? Поняли, что судей в ЛЧ и ВАР не купить?
А почему бы и нет .Семак только выигрывает на внутренней арене ,а в еврокубках полные провалы ,надо что-то менять .Вот только не понятно почему Милан заинтересовался ,если Пиоли устраивал их ,и тем более контракт продлил .
немытые без тренера выиграют чемпионат с таким судейством и ВАР!