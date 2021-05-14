Тренер «Порту» может сменить Семака в «Зените»

Португальский специалист Сержиу Консейсау, занимающий пост главного тренера «Порту», пользуется спросом у других клубов. Об этом информирует Record.

Источник рапортует, что в услугах 46-летнего наставника заинтересованы «Милан», французский «Марсель» и петербургский «Зенит».

Ранее сообщалось, что Консейсау наказали трехнедельной дисквалификацией и штрафом в размере десяти тысяч евро за оскорбления арбитра.

В настоящий момент пост главного тренера «Зенита» занимает Сергей Семак. Под его руководством «сине-бело-голубые» досрочно стали чемпионами России.