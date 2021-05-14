Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Тренер «Порту» может сменить Семака в «Зените»

14 Мая 2021, 12:03,

Португальский специалист Сержиу Консейсау, занимающий пост главного тренера «Порту», пользуется спросом у других клубов. Об этом информирует Record.

Источник рапортует, что в услугах 46-летнего наставника заинтересованы «Милан», французский «Марсель» и петербургский «Зенит».

Ранее сообщалось, что Консейсау наказали трехнедельной дисквалификацией и штрафом в размере десяти тысяч евро за оскорбления арбитра.

В настоящий момент пост главного тренера «Зенита» занимает Сергей Семак. Под его руководством «сине-бело-голубые» досрочно стали чемпионами России.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Сержиу Консейсау
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (3)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Spirit
14 Мая 2021, 13:06

А почему тренера чемпиона меняют у бомжей? Поняли, что судей в ЛЧ и ВАР не купить?

1
Марченко Максим
14 Мая 2021, 12:44

А почему бы и нет .Семак только выигрывает на внутренней арене ,а в еврокубках полные провалы ,надо что-то менять .Вот только не понятно почему Милан заинтересовался ,если Пиоли устраивал их ,и тем более контракт продлил .

0
Spirit
14 Мая 2021, 13:07

немытые без тренера выиграют чемпионат с таким судейством и ВАР!

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
Чемпионат Португалии. Обзор 32-го тура
Чемпионат Португалии. Обзор 32-го тура
1 1
«Третий тайм»: Даниил Лесовой. Выпуск от 13.05.2021
«Третий тайм»: Даниил Лесовой. Выпуск от 13.05.2021
1 1
«Журнал ЮФЛ». Выпуск от 12.05.2021
«Журнал ЮФЛ». Выпуск от 12.05.2021
1 1
12.05.2021 Локомотив-м - Краснодар-м. Обзор матча молодежного первенства России
12.05.2021 Локомотив-м - Краснодар-м. Обзор матча молодежного первенства России
1 1
«Версия 2.0». Выпуск от 12.05.2021
«Версия 2.0». Выпуск от 12.05.2021
1 1
12.05.2021 Шальке - Герта. Обзор матча
12.05.2021 Шальке - Герта. Обзор матча
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей