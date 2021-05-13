Барбоза: «Витория любит зрелищный и атакующий футбол»

Агенту Паулу Барбоза высказался о португальском специалисте Руйе Витории, который может возглавить московский «Спартак».

«Он любит зрелищный и атакующий футбол. Думаю, если у него будет возможность работать в таком большом клубе, как «Спартак», он покажет хорошую работу», - цитирует Барбзоу «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Спартак» по окончании сезона покинет немецкий специалист Доменико Тедеско. После 29 туров «красно-белые» занимают второе место в российской Премьер-лиги и имеют большие шансы на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона, для этого «Спартаку» достаточно не проиграть «Ахмату» в последнем туре.