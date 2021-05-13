Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Барбоза: «Витория любит зрелищный и атакующий футбол»

13 Мая 2021, 23:31,

Агенту Паулу Барбоза высказался о португальском специалисте Руйе Витории, который может возглавить московский «Спартак».

«Он любит зрелищный и атакующий футбол. Думаю, если у него будет возможность работать в таком большом клубе, как «Спартак», он покажет хорошую работу», - цитирует Барбзоу «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Спартак» по окончании сезона покинет немецкий специалист Доменико Тедеско. После 29 туров «красно-белые» занимают второе место в российской Премьер-лиги и имеют большие шансы на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона, для этого «Спартаку» достаточно не проиграть «Ахмату» в последнем туре.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Паулу Барбоза, Руй Витория
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
«Журнал ЮФЛ». Выпуск от 12.05.2021
«Журнал ЮФЛ». Выпуск от 12.05.2021
1 1
12.05.2021 Локомотив-м - Краснодар-м. Обзор матча молодежного первенства России
12.05.2021 Локомотив-м - Краснодар-м. Обзор матча молодежного первенства России
1 1
«Версия 2.0». Выпуск от 12.05.2021
«Версия 2.0». Выпуск от 12.05.2021
1 1
12.05.2021 Шальке - Герта. Обзор матча
12.05.2021 Шальке - Герта. Обзор матча
1 1
«Мини-футбол в России». Выпуск от 11.05.2021
«Мини-футбол в России». Выпуск от 11.05.2021
1 1
«Тотальный футбол»: ЦСКА - «Краснодар». Выпуск от 10.05.2021
«Тотальный футбол»: ЦСКА - «Краснодар». Выпуск от 10.05.2021
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей