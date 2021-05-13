Агент Влашича рассказал о состоянии футболиста

Агент игрока ЦСКА Николы Влашича Тончи Мартич рассказал об его состоянии после перенесённой травмы. Полузащитник получил повреждение в матче против «Уфы» (1:1). У футболиста диагностировали повреждение коленного сустава.

«Скажу, что сейчас его состояние улучшилось. Однако до сих пор у нас нет уверенности, что он может сыграть в последнем матче», - сказал агент полузащитника «армейцев» soccernews.ru.

Влашич провел 26 матчах сезона, в которых отметился 11 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. После 29 сыгранных матчей чемпионата московская команда имеет в своём активе 52 набранных очка и занимает шестую позицию.