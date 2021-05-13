«Краснодар» интересуется Якубой

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Денис Якуба может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает sport24, в услугах 24-летнего россиянина заинтересован «Краснодар», который может закрыть сделку уже летом.

Якуба сыграл 30 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах нынешнего сезона и отдал две голевые передачи. Контракт полузащитника с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года, а его трансферная стоимость оценивается в 350 тысяч евро.

Отметим, что «Крылья Советов» сыграют в российской Премьер-лиге в следующем сезоне, самарцы дошли и до финала Кубка России, где уступили «Локомотиву».