​Правительство России одобрило законопроект о борьбе с договорными матчами

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13 Мая 2021, 19:30,
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На официальном сайте Министерства спорта России появилась информация о том, что правительством были одобрены изменения в закон о спорте. Эти изменению касаются борьбы с договорными матчами в спорте.
Законопроект предусматривает закрепление таких понятий как «конфликт интересов» и «инсайдерская информация». В нём уточнены действия, считающиеся противоправными в отношении результата матча. В списке таких действий находится распространение и использование инсайдерской информации.
Стоит сказать, что в России расследования возможных договорных матчей проводятся достаточно часто.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко