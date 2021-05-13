​Правительство России одобрило законопроект о борьбе с договорными матчами

На официальном сайте Министерства спорта России появилась информация о том, что правительством были одобрены изменения в закон о спорте. Эти изменению касаются борьбы с договорными матчами в спорте.

Законопроект предусматривает закрепление таких понятий как «конфликт интересов» и «инсайдерская информация». В нём уточнены действия, считающиеся противоправными в отношении результата матча. В списке таких действий находится распространение и использование инсайдерской информации.

Стоит сказать, что в России расследования возможных договорных матчей проводятся достаточно часто.