​Уткин спел песню о Дзюбе

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13 Мая 2021, 17:27,
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«Спартак» гарантировал себе место в топ-3 чемпионата России за тур до финиша сезона. Это означает, что Василий Уткин выиграл спор у возглавляющего вторую команду «Зенита» Владислава Радимова. Несмотря на победу в споре, известный журналист в своей программе «Футбольный клуб» на YouTube решил исполнить песню, хотя сделать это должен был проигравший. Уткин решил спеть о форварде «Зенита» и сборной России Артёме Дзюбе.
«Дремлет притихший северный город,
Низкое небо над головой.
О чём твои мысли, Артемий Дзюба,
Когда работаешь ты над собой?» - такие строчки исполнил Уткин.
Последний тур российской Премьер-лиги пройдёт 16 мая. Если «Спартак» не проиграет «Ахмату», то получит путёвку в квалификацию Лиги чемпионов.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Артём Дзюба, Василий Уткин