​Уткин спел песню о Дзюбе

«Спартак» гарантировал себе место в топ-3 чемпионата России за тур до финиша сезона. Это означает, что Василий Уткин выиграл спор у возглавляющего вторую команду «Зенита» Владислава Радимова. Несмотря на победу в споре, известный журналист в своей программе «Футбольный клуб» на YouTube решил исполнить песню, хотя сделать это должен был проигравший. Уткин решил спеть о форварде «Зенита» и сборной России Артёме Дзюбе.

«Дремлет притихший северный город,

Низкое небо над головой.

О чём твои мысли, Артемий Дзюба,

Когда работаешь ты над собой?» - такие строчки исполнил Уткин.

Последний тур российской Премьер-лиги пройдёт 16 мая. Если «Спартак» не проиграет «Ахмату», то получит путёвку в квалификацию Лиги чемпионов.