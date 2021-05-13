​Глушенкова дисквалифицировали на 2 матча

На сайте РФС была размещена информация об итогах заседания КДК, состоявшегося в четверг. Хавбек «Химок» Максим Глушенков, получивший красную карточку в игре РПЛ против «Спартака» за удар Айртона ногой, дисквалифицирован на 2 матча чемпионата.

Кроме того, КДК отменил жёлтые карточки Солтмурада Бакаева из «Рубина» и Михи Мевли из «Сочи», которые игроки получили в последних матчах. Таким образом, в заключительном туре РПЛ Бакаев и Мевля смогут помочь своим командам.

Добавим, что начальник «Спартака» Василий Козловцев схлопотал двухматчевую дисквалификацию за агрессивное поведение (бросание предмета в оппонента).