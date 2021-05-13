«Спартак»: «Клуб видит прогресс Ларссона и ценит его вклад»

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13 Мая 2021, 13:10,
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В московском «Спартаке» не стали комментировать слухи о будущем шведского форварда Джордана Ларссона. При этом был отмечен прогресс 23-летнего футболиста. Об этом поведал пресс-атташе «красно-белых» Ярослав Кулемин.
«Клуб видит его прогресс и ценит вклад Джордана. Сейчас он, как и вся команда, сосредоточен на концовке чемпионата и ближайшем матче», - приводит слова представителя столичного клуба Sport24.
Ранее появилась информация, что интерес к Ларссону проявляют клубы из европейских топ-чемпионатов. «Спартак» оценивает нападающего в 12-14 миллионов евро.
В текущем сезоне чемпионата России Джордан провел 28 поединков, записав на свой счет 15 забитых мячей и пять голевых передач.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Джордан Ларссон
Ларсон решил исход последних важных матчей, что говорит о том, что класс у него вырос и игрок прогрессирует!