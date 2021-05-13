«Спартак»: «Клуб видит прогресс Ларссона и ценит его вклад»

В московском «Спартаке» не стали комментировать слухи о будущем шведского форварда Джордана Ларссона. При этом был отмечен прогресс 23-летнего футболиста. Об этом поведал пресс-атташе «красно-белых» Ярослав Кулемин.

«Клуб видит его прогресс и ценит вклад Джордана. Сейчас он, как и вся команда, сосредоточен на концовке чемпионата и ближайшем матче», - приводит слова представителя столичного клуба Sport24.

Ранее появилась информация, что интерес к Ларссону проявляют клубы из европейских топ-чемпионатов. «Спартак» оценивает нападающего в 12-14 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата России Джордан провел 28 поединков, записав на свой счет 15 забитых мячей и пять голевых передач.