Глушаков и Коваленко покрестили дочь

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13 Мая 2021, 12:42,
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Хавбек подмосковных «Химок» Денис Глушаков и футболистка ЦСКА Ксения Коваленко покрестили дочь. Об этом полузащитник сообщил посредством своего инстаграм-аккаунта.
«Ну вот и еще один трогательный шажок в жизни Милы. Покрестили нашу малышку. Большое событие в ее жизни!», - гласит сообщение футболиста в социальной сети.
В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги 34-летний полузащитник сыграл 15 поединков, записав на свой счет три гола и одну результативную передачу.
Перед заключительным туром чемпионата «Химки» занимают восьмое место в таблице. В рамках 30-го тура РПЛ подмосковный коллектив встретится с «Сочи».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Химки, Денис Глушаков