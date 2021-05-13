Глушаков и Коваленко покрестили дочь

Хавбек подмосковных «Химок» Денис Глушаков и футболистка ЦСКА Ксения Коваленко покрестили дочь. Об этом полузащитник сообщил посредством своего инстаграм-аккаунта.

«Ну вот и еще один трогательный шажок в жизни Милы. Покрестили нашу малышку. Большое событие в ее жизни!», - гласит сообщение футболиста в социальной сети.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги 34-летний полузащитник сыграл 15 поединков, записав на свой счет три гола и одну результативную передачу.

Перед заключительным туром чемпионата «Химки» занимают восьмое место в таблице. В рамках 30-го тура РПЛ подмосковный коллектив встретится с «Сочи».