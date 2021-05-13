Агент: «За Ларссоном следят клубы из топ-чемпионатов»

Футбольный агент Михаэль Янсен, который представляет интересы форварда московского «Спартака» Джордана Ларссона, отреагировал на информацию об интересе к шведскому игроку со стороны других клубов.

«Ларссон находится в сфере интересов клубов, играющих в топ-чемпионатах. Однако сейчас Джордан сконцентрирован на остатке сезона РПЛ и грядущем чемпионате Европы-2020. Это очень амбициозный игрок. «Спартак» осознает, что Ларссон является ценным активом», - приводит слова агента Aftonbladet.

Ранее стало известно, что «красно-белые» оценивают нападающего в 12-14 миллионов евро.

В текущем сезоне РПЛ Джордан сыграл 28 матчей, забил 15 голов и сделал пять ассистов.