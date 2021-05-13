Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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ЦСКА готов продать трёх футболистов

13 Мая 2021, 08:29,

Московский ЦСКА может расстаться с несколькими игроками в летнее трансферное окно, об этом информирует Sport24.

«Армейцы» рассматривают возможность продажи полузащитников Яки Бийола и Кристияна Бистровича, а также защитника Седрика Гогуа. Московский клуб ждет предложений по трансферам футболистов.

Напомним, что в сезоне-2020/2021 Бийол играл на правах аренды за немецкий «Ганновер», Гогуа - за волгоградский «Ротор», а Бистрович был арендован турецким клубом «Касымпаша».

Перед заключительным туром чемпионата России «армейцы» занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от идущего пятым «Сочи» на два балла.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Кристиян Бистрович, Яка Бийол, Седрик Гогуа
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