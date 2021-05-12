​Салихова прокомментировала публикацию документов о стратегии «Спартака»

В среду в СМИ просочилась очередная порция документов, которые якобы разрабатывались «Спартаком». В этих документах речь идёт о подборе главного тренера и трансферной стратегии на ближайшее лето. Комментарий по поводу этих публикаций дала супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова, которая возглавляет в клубе комитет по аудиту и вознаграждениям.

«Опубликованные анонимными источниками документы не имеют отношения к клубной стратегии «Спартака», - высказалась Салихова для «Спорт-Экспресса».

Напомним, перед заключительным туром российского чемпионата «Спартак» занимает второе место в таблице. Чтобы сохранить эту позицию и в следующем сезоне выступить в квалификации Лиги чемпионов, «красно-белым» достаточно 16 мая не проиграет в гостях у «Ахмата».