​Опубликованы документы о трансферной стратегии «Спартака»

Канал Black Mirror в Telegram обнародовал документы о трансферной стратегии «Спартака», которые, вероятно, разрабатывал клуб.

В документах говорится, что «Спартаку» нужен левый защитник (на подмену Айртону), основной правый защитник (желательно российский), центральный защитник, центральный атакующий полузащитник («десятка», способная сыграть «восьмёрку) и центральный полузащитник «бокс-ту-бокс» (при недостаточном уровне Йоррита Хендрикса клуб хочет приобрести более сильного игрока).

На покупки «Спартак» закладывает 30-35 миллионов евро.

После Евро-2020 «Спартак» якобы запланировал продажу Алекса Крала. Также клуб планирует обязательно продать Самуэля Жиго, если возникнут трудности с продлением контракта с футболистом. При спросе на Эсекеля Понсе и Джордана Ларссона «красно-белые» отмечают целесообразность продажи одного из них. Понсе клуб оценивает в 10-12 миллионов евро, а Ларссона – в 12-14 миллионов евро. Также клуб готов продать Айртона при наличии предложения на 10-12 миллионов евро.

«Спартак» рассчитывает выручить с продаж около 40 миллионов евро.