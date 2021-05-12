Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Опубликованы документы о трансферной стратегии «Спартака»

12 Мая 2021, 15:49,

Канал Black Mirror в Telegram обнародовал документы о трансферной стратегии «Спартака», которые, вероятно, разрабатывал клуб.

В документах говорится, что «Спартаку» нужен левый защитник (на подмену Айртону), основной правый защитник (желательно российский), центральный защитник, центральный атакующий полузащитник («десятка», способная сыграть «восьмёрку) и центральный полузащитник «бокс-ту-бокс» (при недостаточном уровне Йоррита Хендрикса клуб хочет приобрести более сильного игрока).

На покупки «Спартак» закладывает 30-35 миллионов евро.

После Евро-2020 «Спартак» якобы запланировал продажу Алекса Крала. Также клуб планирует обязательно продать Самуэля Жиго, если возникнут трудности с продлением контракта с футболистом. При спросе на Эсекеля Понсе и Джордана Ларссона «красно-белые» отмечают целесообразность продажи одного из них. Понсе клуб оценивает в 10-12 миллионов евро, а Ларссона – в 12-14 миллионов евро. Также клуб готов продать Айртона при наличии предложения на 10-12 миллионов евро.

«Спартак» рассчитывает выручить с продаж около 40 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Джордан Ларссон, Самуэль Жиго, Эсекель Понсе, Алекс Крал
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Барселона» и «Атлетико» не открыли счёт на «Камп Ноу» - завтра «Реал» может стать лидером Примеры
«Барселона» и «Атлетико» не открыли счёт на «Камп Ноу» - завтра «Реал» может стать лидером Примеры
Кошмарная паненка Агуэро и гол в концовке: волевой «Челси» ошарашил «Манчестер Сити» в генеральной репетиции финала Лиги чемпионов
Кошмарная паненка Агуэро и гол в концовке: волевой «Челси» ошарашил «Манчестер Сити» в генеральной репетиции финала Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
«Мини-футбол в России». Выпуск от 11.05.2021
«Мини-футбол в России». Выпуск от 11.05.2021
1 1
«Тотальный футбол»: ЦСКА - «Краснодар». Выпуск от 10.05.2021
«Тотальный футбол»: ЦСКА - «Краснодар». Выпуск от 10.05.2021
1 1
«Волейбол-Live. Дайджест». Специальный репортаж
«Волейбол-Live. Дайджест». Специальный репортаж
1 1
Private video
Private video
1 1
Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор 29-го тура
Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор 29-го тура
1 1
«ЦСКА - Краснодар. Live». Специальный репортаж
«ЦСКА - Краснодар. Live». Специальный репортаж
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей