Раскрыта информация о тренерах, которыми интересовался «Спартак» - Слуцкий в списке

Telegram-канал Black Mirror опубликовал очередную порцию интересной инсайдерской информации о «Спартаке». Среди прочего, были показаны документы, касающиеся подбора клубом главного тренера. Так, в шорт-листе приведены имена трёх кандидатов – Педру Мартинша, Паулу Фонсека и Марку Силвы.

В документе, который, возможно, разрабатывался «Спартаком», также отмечается, что клуб должен следить за рынком российских специалистов. Подходящими кандидатами называются Леонид Слуцкий, Игорь Осинькин и Евгений Калешин.

Ранее сообщалось, что «Спартак» близок к подписанию контракта с португальским тренером Руем Виторией.