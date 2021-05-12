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Раскрыта информация о тренерах, которыми интересовался «Спартак» - Слуцкий в списке

12 Мая 2021, 15:38,

Telegram-канал Black Mirror опубликовал очередную порцию интересной инсайдерской информации о «Спартаке». Среди прочего, были показаны документы, касающиеся подбора клубом главного тренера. Так, в шорт-листе приведены имена трёх кандидатов – Педру Мартинша, Паулу Фонсека и Марку Силвы.

В документе, который, возможно, разрабатывался «Спартаком», также отмечается, что клуб должен следить за рынком российских специалистов. Подходящими кандидатами называются Леонид Слуцкий, Игорь Осинькин и Евгений Калешин.

Ранее сообщалось, что «Спартак» близок к подписанию контракта с португальским тренером Руем Виторией.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Леонид Слуцкий, Паулу Фонсека, Марку Силва, Педру Мартинш
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Комментарии (1)
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Spirit
12 Мая 2021, 16:23

только не крысу Слуцкого, который сбежал с тонущего корабля под названием конюшня!

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