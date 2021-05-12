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«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена

12 Мая 2021, 13:51,

Сегодня, 12 мая, прошло заседание апелляционного комитета РФС относительно лицензирования клубов для участия в РПЛ. Было принято решение выдать лицензии самарским «Крыльям Советов», московскому «Торпедо» и калининградской «Балтике».

Что касается апелляций владикавказской «Алании» и «Оренбурга», то они не были удовлетворены.

Ранее сообщалось, что клуб из Оренбурга обратится в Спортивный арбитражный суд в случае невыдачи лицензии для участия в Премьер-лиге. Команда гарантировала себе прямую путевку в элитный дивизион, однако не получила допуск из-за малой вместимости стадиона.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Крылья Советов, Оренбург
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Комментарии (4)
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0
Nicholais
12 Мая 2021, 14:22

Алании не дали, жаль...

0
Zenituwka
12 Мая 2021, 14:20

Есть закон и его надо выполнять. Жду Балтику Калининград в РПЛ.

0
Кришна
12 Мая 2021, 15:29

А то, что "закон" через жопу написан, это норма? У Оренбурга этот стадион не забивается никогда, зачем ему стадион больше?

0
Zenituwka
12 Мая 2021, 15:37

Это уже другая история. Закон действительно дибильный, но если он есть, его надо выполнять, иначе для чего нужны эти законы?

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