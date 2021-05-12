«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена

Сегодня, 12 мая, прошло заседание апелляционного комитета РФС относительно лицензирования клубов для участия в РПЛ. Было принято решение выдать лицензии самарским «Крыльям Советов», московскому «Торпедо» и калининградской «Балтике».

Что касается апелляций владикавказской «Алании» и «Оренбурга», то они не были удовлетворены.

Ранее сообщалось, что клуб из Оренбурга обратится в Спортивный арбитражный суд в случае невыдачи лицензии для участия в Премьер-лиге. Команда гарантировала себе прямую путевку в элитный дивизион, однако не получила допуск из-за малой вместимости стадиона.