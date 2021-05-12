«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена

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12 Мая 2021, 13:51,
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Сегодня, 12 мая, прошло заседание апелляционного комитета РФС относительно лицензирования клубов для участия в РПЛ. Было принято решение выдать лицензии самарским «Крыльям Советов», московскому «Торпедо» и калининградской «Балтике».
Что касается апелляций владикавказской «Алании» и «Оренбурга», то они не были удовлетворены.
Ранее сообщалось, что клуб из Оренбурга обратится в Спортивный арбитражный суд в случае невыдачи лицензии для участия в Премьер-лиге. Команда гарантировала себе прямую путевку в элитный дивизион, однако не получила допуск из-за малой вместимости стадиона.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Крылья Советов, Оренбург
Алании не дали, жаль...
Есть закон и его надо выполнять. Жду Балтику Калининград в РПЛ.
А то, что "закон" через жопу написан, это норма? У Оренбурга этот стадион не забивается никогда, зачем ему стадион больше?
Это уже другая история. Закон действительно дибильный, но если он есть, его надо выполнять, иначе для чего нужны эти законы?