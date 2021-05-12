РПЛ может изменить схему вылета клубов в ФНЛ

Может измениться система обмена клубами между Премьер-лигой и первенством ФНЛ. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал президент РПЛ Сергей Прядкин.

По словам функционера, рассматриваются несколько вариантов обмена командами: вылет двух команд напрямую, две напрямую и один стык, один вылет и один стык. Этот вопрос будет рассмотрен на общем заседании в конце нынешнего сезона.

Напомним, что настоящий момент два клуба вылетают из Премьер-лиги напрямую, а еще два принимают участие в стыковых поединках с командами ФНЛ.

В текущем сезоне «Тамбов» уже вылетел из РПЛ. «Ротор», «Уфа» и «Арсенал» продолжают борьбу за выживание.