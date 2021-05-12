Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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РПЛ может изменить схему вылета клубов в ФНЛ

12 Мая 2021, 13:43,

Может измениться система обмена клубами между Премьер-лигой и первенством ФНЛ. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал президент РПЛ Сергей Прядкин.

По словам функционера, рассматриваются несколько вариантов обмена командами: вылет двух команд напрямую, две напрямую и один стык, один вылет и один стык. Этот вопрос будет рассмотрен на общем заседании в конце нынешнего сезона.

Напомним, что настоящий момент два клуба вылетают из Премьер-лиги напрямую, а еще два принимают участие в стыковых поединках с командами ФНЛ.

В текущем сезоне «Тамбов» уже вылетел из РПЛ. «Ротор», «Уфа» и «Арсенал» продолжают борьбу за выживание.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: РПЛ, Сергей Прядкин
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Комментарии (6)
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0
Nicholais
12 Мая 2021, 14:39

4 лицензии есть (Крылья, НН, Балтика, Торпедо), можно оставлять, думаю...

1
Zenituwka
12 Мая 2021, 14:08

Лучше сократить количество участников до 10 и две на вылет без всяких стыков. Играть в 4 круга.

1
superzina
12 Мая 2021, 15:08

правильно ! Сначала надо сократить !
Хотя бы до 12 команд и играть в 2 этапа .
1. 12 *2 круга = 22 тура .
2. 6 первых * 2 круга (и 6 последних отдельно в 2 круга) = 10 туров
Итого 32 тура .

0
KUGO
12 Мая 2021, 14:08

Чем имеющаяся схема плоха??? Конкуренция должна быть, а существующий вариант вполне конкурентный.

0
Жигуль
12 Мая 2021, 15:42

Схема хорошая. Только люди бестолковые сидят во главе футбола. Так что все хорошие скоро закончится. И будет конкретный чемп у нас.

0
Кришна
12 Мая 2021, 15:41

Надо ж показать, что они работают...

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