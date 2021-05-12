«Оренбург» обратится в CAS в случае невыдачи лицензии для участия в РПЛ

«Оренбург» намерен подать жалобу в CAS, если команде откажут в выдаче лицензии для участия в Премьер-лиге. Об этом в интервью ТАСС рассказал спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.

Функционер в беседе с журналистами подчеркнул, что команда рассчитывает на победу спортивного принципа.

«Оренбургу» хотят отказать в лицензии из-за малой вместимости домашнего стадиона. Руководство клуба уже направило апелляцию в РФС.

Напомним, что команда обеспечила себе путевку в элитный дивизион по итогам сезона-2020/2021. Коллектив финишировал на втором месте в турнирной таблице первенства ФНЛ.