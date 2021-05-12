Президент РПЛ - о чемпионстве «Зенита»: «Я бы не сказал, что это гегемония»

Глава РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением об очередном чемпионстве петербургского «Зенита».

«Я бы не сказал, что это гегемония. Не скажу, что этот чемпионат дался «Зениту» легко. Тура за три до определения чемпионства у ряда клубов была возможность догнать «Зенит», - поведал руководитель Премьер-лиги в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что этот чемпионский титул стал для «сине-бело-голубых» третьим подряд. Перед заключительным туром подопечные Сергея Семака имеют в своем активе 62 очка и опережают идущий вторым «Спартак» на шесть баллов.

В последнем матче сезона «Зенит» на выезде встретится с «Тамбовом». Игра пройдет в воскресенье, 16 мая.