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Директор «Спартака» дал комментарий после избиения

12 Мая 2021, 12:06,

Сотрудник московского «Спартака» Антон Фетисов дал первый комментарий после избиения.

«Получаю огромную поддержку от болельщиков «Спартака» и других людей. Хочу сказать всем спасибо. Я скоро вернусь», - передает слова директора «красно-белых» телеграм-канал «Дай ударитЬ».

Также источник утверждает, что функционера перевели из реанимации в обычную палату.

Фетисов пострадал в результате нападения возле одного из ресторанов. В драке работник «Спартака» получил черепно-мозговую травму.

В среду, 12 мая, стало известно о задержании мужчины, избившего представителя московского футбольного клуба. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Антон Фетисов
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