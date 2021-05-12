Директор «Спартака» дал комментарий после избиения

Сотрудник московского «Спартака» Антон Фетисов дал первый комментарий после избиения.

«Получаю огромную поддержку от болельщиков «Спартака» и других людей. Хочу сказать всем спасибо. Я скоро вернусь», - передает слова директора «красно-белых» телеграм-канал «Дай ударитЬ».

Также источник утверждает, что функционера перевели из реанимации в обычную палату.

Фетисов пострадал в результате нападения возле одного из ресторанов. В драке работник «Спартака» получил черепно-мозговую травму.

В среду, 12 мая, стало известно о задержании мужчины, избившего представителя московского футбольного клуба. По факту нападения возбуждено уголовное дело.