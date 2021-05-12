Полиция задержала мужчину, избившего директора «Спартака»

Полиция нашла и задержала мужчину, причастного к избиению сотрудника московского «Спартака» Антона Фетисова, об этом рапортует телеграм-канал Baza.

Источник информирует, что задержанным оказался 31-летний Жафяр Боровников, который работает с «Мосводоканале». Мужчина уже признался в содеянном.

Напомним, что Фетисов был избит возле одного из ресторанов Москвы в воскресенье, 9 мая. В результате драки у сотрудника московского клуба была диагностирована черепно-мозговая травма. В настоящий момент он находится в реанимации.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело.