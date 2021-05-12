Полиция задержала мужчину, избившего директора «Спартака»

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12 Мая 2021, 10:12,
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Полиция нашла и задержала мужчину, причастного к избиению сотрудника московского «Спартака» Антона Фетисова, об этом рапортует телеграм-канал Baza.
Источник информирует, что задержанным оказался 31-летний Жафяр Боровников, который работает с «Мосводоканале». Мужчина уже признался в содеянном.
Напомним, что Фетисов был избит возле одного из ресторанов Москвы в воскресенье, 9 мая. В результате драки у сотрудника московского клуба была диагностирована черепно-мозговая травма. В настоящий момент он находится в реанимации.
По факту нападения было возбуждено уголовное дело.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Антон Фетисов
опять человек со странной фамилией!