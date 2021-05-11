​Васин, Ларссон и Соболев – в сборной 29-го тура РПЛ

«Матч Премьер» в социальных сетях опубликовал символическую сборную предпоследнего тура чемпионата России по версии OptaSports.

В сборную вошли следующие игроки: Беленов («Уфа») – Фернандес (ЦСКА), Чистяков («Зенит»), Васин (ЦСКА), Калинин («Урал») – Обляков (ЦСКА), Тимофеев («Ахмат»), Хлусевич («Арсенал»), Харин («Ахмат»), Ларссон («Спартак») – Соболев («Спартак»).

Как видим, самое широкое представительство в символической сборной имеет ЦСКА, обыгравший на выходных «Краснодар» со счётом 3:1.

В чемпионате России остаётся всего один тур. Его матчи пройдут в воскресенье, 16 мая, и начнутся в одно время – в 14:00 по Москве.