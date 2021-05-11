​Васин, Ларссон и Соболев – в сборной 29-го тура РПЛ

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11 Мая 2021, 18:12,
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«Матч Премьер» в социальных сетях опубликовал символическую сборную предпоследнего тура чемпионата России по версии OptaSports.
В сборную вошли следующие игроки: Беленов («Уфа») – Фернандес (ЦСКА), Чистяков («Зенит»), Васин (ЦСКА), Калинин («Урал») – Обляков (ЦСКА), Тимофеев («Ахмат»), Хлусевич («Арсенал»), Харин («Ахмат»), Ларссон («Спартак») – Соболев («Спартак»).
Как видим, самое широкое представительство в символической сборной имеет ЦСКА, обыгравший на выходных «Краснодар» со счётом 3:1.
В чемпионате России остаётся всего один тур. Его матчи пройдут в воскресенье, 16 мая, и начнутся в одно время – в 14:00 по Москве.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва, Марио Фернандес, Александр Соболев, Виктор Васин, Джордан Ларссон, Иван Обляков