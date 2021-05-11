​«Спартак» объявил об уходе Гулиева

«Спартак» официально объявил об уходе из команды полузащитника Аяза Гулиева. Стороны расторгли трудовой договор по обоюдному согласию. Гулиев обрёл статус свободного агента, «красно-белые» пожелали ему удачи.

Напомним, Аяз Гулиев провёл за первую команду «Спартака» всего лишь 26 матчей. Хавбек давно не играл за «красно-белых», хотя в прошлом году в московском клубе говорили, что конфликт футболиста и Доменико Тедеско был улажен.

Добавим, что «Спартак» перед заключительным игровым днём российского чемпионата занимает второе место в турнирной таблице, опережая третий «Локомотив» на три зачётных балла.