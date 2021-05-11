«Рубин» выразил соболезнования в связи с трагедией в казанской школе

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11 Мая 2021, 12:47,
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Пресс-служба казанского «Рубина» выразила соболезнования в связи трагедией в одной из городских школ. Утром 11 мая 19-летний юноша открыл стрельбу в здании гимназии № 175. На текущий момент известно о гибели семи детей.
«Выражаем соболезнования родным и близким погибших детей и взрослых. В этот трагический день мы скорбим вместе с вами», - гласит сообщение клуба в твиттер-аккаунте.
Редакция сетевого издания «Евро-Футбол.ру» выражает соболезнования родным и близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Рубин