«Рубин» выразил соболезнования в связи с трагедией в казанской школе

Пресс-служба казанского «Рубина» выразила соболезнования в связи трагедией в одной из городских школ. Утром 11 мая 19-летний юноша открыл стрельбу в здании гимназии № 175. На текущий момент известно о гибели семи детей.

«Выражаем соболезнования родным и близким погибших детей и взрослых. В этот трагический день мы скорбим вместе с вами», - гласит сообщение клуба в твиттер-аккаунте.

Редакция сетевого издания «Евро-Футбол.ру» выражает соболезнования родным и близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.