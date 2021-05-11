Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Спортивный принцип или инфраструктура: Как «Оренбург» расколол футбольную общественность

11 Мая 2021, 10:09,
«Оренбург» может стать вторым в ФНЛ, но остаться без путёвки в Премьер-лигу. Причина  — маленький и устаревший стадион. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, может ли это помешать клубу попасть в элиту.

Кейс «Оренбурга» взял и расколол футбольную общественность. РПЛ не хочет принимать клуб с маленьким стадионом, который застрял в прошлом веке. Тем более что лига в своём праве — есть регламент, и он не соблюдается. Хотя это будет прецедент, учитывая, что «Оренбург» по спортивному принципу должен попасть в элиту.

Почему-то многие вопрос сводят к тому, продавит ли «Зенит» появление «Оренбурга» в элите, намекая на близкие связи двух клубов. Однако хочется скорее обсудить иное, потому что кейс ведь интересный.

Стадиона, подходящего Премьер-лиге, нет также у «Торпедо» с «Аланией», которые претендуют на попадание в элиту. Однако есть важные детали. Для «Торпедо» это не проблема вообще, потому что в Москве стадионов и так с запасом. «Автозаводцы» могут и не строить свой стадион, а просто играть на арендованном. Однако «Оренбург» такой возможности лишён — в городе других арен нет. И разве это вина клуба, что он находится вне столицы?

И вина ли «Оренбурга», что в его городе не проходил чемпионат мира? Старая арена в Калининграде тоже вряд ли бы прошла лицензирование сейчас. Однако в городе проходил чемпионат мира, и теперь у «Балтики» есть новый стадион. Но разве клуб приложил к этому какие-то усилия? Получается странная ситуация, что «Оренбург» может играть в футбол лучше «Торпедо» и «Балтики», но из-за обстоятельств, которые не связаны с работой клуба, оказывается в худшем положении.

С другой стороны, есть пример «Алании». Во Владикавказе как раз занялись реконструкцией арены, а ведь могли бы эти деньги потратить на состав, чтобы по спортивному принципу опередить «Оренбург». Однако «Алания» пошла по другому пути, в том числе, чтобы соответствовать регламенту. И в этом случае уже непонятно, почему предпочтение надо отдать «Оренбургу», который тратит деньги на футболистов, а не на инфраструктуру, надеясь потом на «спортивный принцип».

Кейс «Оренбурга» сейчас очень интересный. Если уральцев пустить в Премьер-лигу, то можно забыть о развитии инфраструктуры. Зачем её развивать, если спортивный принцип важнее? Если же «Оренбург» не пустить, то Премьер-лига станет довольно закрытым турниром. В России хороших стадионов на 15 000 зрителей не так много. Под этот критерий не попадают Раменское, Новосибирск, Нальчик, Владивосток, Томск. И это только те города, где относительно недавно была Премьер-лига. А ещё есть Курск, Липецк, Тюмень и другие города, где мечтают об элите. При этом арены принадлежат не клубам. Чтобы организовать их реконструкцию, надо будет договариваться с властями региона, а это не так просто. В этом случае проще просто забыть о высоких целях. Но это тоже неправильно для развития футбола.

Конечно, есть вопрос к регламенту в этом случае. Очевидно, что сейчас, с учётом экономических сложностей в стране, не стоит ждать массовой реконструкции стадионов. Однако и регламент менять неправильно — нельзя вносить исправления в правила игры по её ходу.

Любое решение кейса «Оренбурга» будет иметь негативные последствия. Если Премьер-лига всё же хочет иметь арены на 15 000 зрителей, то надо думать, как этот вопрос решать в комплексе во всей стране.

Андрей Центров

Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: Оренбург
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