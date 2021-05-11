Витория приедет в «Спартак» с четырьмя помощниками

Португальский специалист Руй Витория, которого активно сватают на пост главного тренера московского «Спартака» возьмет с собой в Россию четырех ассистентов.

Как сообщает издание «Спорт-экспресс», вместе с 51-летним наставником в стан «красно-белых» прибудут его помощник, тренер голкиперов, физиотерапевт и аналитик.

Витория известен по работе в лиссабонской «Бенфике». Последним его клубом был аравийский «Ан-Наср».

У руля «Спартака» португальский специалист сменит немца Доменико Тедеско. Контракт тренера истекает по завершении нынешнего сезона. Специалист решил не продлевать сотрудничество с москвичами.