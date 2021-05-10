Выступающий за «Спартак» Алекс Крал ответил на вопрос, в чём «Спартак» уступает «Зениту», если брать сезон 2020/2021.

«Трудно сказать. Наверное, в опыте. У нас молодая команда, и мы не избежали колебаний. Мы выдавали удачные серии, играли здорово, но затем проваливались. А «Зенит» порой доводил до побед даже те матчи, в которых играл плохо», - рассказал Крал в интервью Sport.cz.

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом России третий год подряд, а «Спартак» на финише турнирной дистанции борется за второе место.

В понедельник, 11 мая, «Спартак» сыграет против «Химок». Игра стартует в семь часов вечера на «Открытие Банк Арене».