​Крал: «Давление со стороны фанатов в «Спартаке» очень сильное»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал в интервью для Sport.cz сказал несколько слов о целях, которые преследует клуб.

«Я выступаю за «Спартак», целью которого всегда является чемпионство. Давление со стороны фанатов и руководства в «Спартаке» очень сильное. Но в этом сезоне успехом для нас будет второе место. А вот в следующем сезоне требования будут более высокими», - высказался Крал.

В понедельник «Спартак» сыграет против «Химок». Даже одного очка хватит команде Доменико Тедеско для обхода «Локомотива» и возвращения на 2 место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

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