Деменко: «Краснодару» нужна масштабная перестройка»

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10 Мая 2021, 13:24,
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Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко считает, что «быкам» нужно провести перестройку после завершения нынешнего сезона.
«Краснодару» нужна масштабная перестройка. Нужно все менять, начиная от селекции, спортивного отдела. Слишком все приелось», - приводит слова Деменко издание Rusfootball.
Краснодарский клуб неудачно провел сезон-2020/2021 российской Премьер-лиги. После 29 туров чемпионата подопечные Виктора Ганчаренко, набрав 38 очков, занимают лишь 11 место в турнирной таблице.
В заключительном туре РПЛ краснодарская команда на выезде сыграет против волгоградского «Ротора». Встреча пройдет в воскресенье, 16 мая.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Краснодар, Максим Деменко
масштабная перестройка???
Он в своём уме???
Масштабная перестройка СССР привела страну к РАЗВАЛУ!!!
Не перестройка нужна, а улучшение качества тренировочного процесса.
У Гончаренко не хватает МОЗГОВ для этого!!!
Нужно время и другой тренер.
Почему Галицкий не пригласил Бердыева???
Теперь будет МУЧИТЬСЯ с Гончаренко!!!