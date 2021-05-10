Деменко: «Краснодару» нужна масштабная перестройка»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко считает, что «быкам» нужно провести перестройку после завершения нынешнего сезона.

«Краснодару» нужна масштабная перестройка. Нужно все менять, начиная от селекции, спортивного отдела. Слишком все приелось», - приводит слова Деменко издание Rusfootball.

Краснодарский клуб неудачно провел сезон-2020/2021 российской Премьер-лиги. После 29 туров чемпионата подопечные Виктора Ганчаренко, набрав 38 очков, занимают лишь 11 место в турнирной таблице.

В заключительном туре РПЛ краснодарская команда на выезде сыграет против волгоградского «Ротора». Встреча пройдет в воскресенье, 16 мая.