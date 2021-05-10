«Краснодар» анонсировал фильм о выступлении команды в Лиге чемпионов

Пресс-служба «Краснодара» анонсировала фильм, который будет посвящен выступлению команды в групповом раунде Лиги чемпионов. Он выйдет под названием «Краснодар». От игры к игре».

Краснодарский клуб опубликовал в своем Youtube-канале трейлер, в котором демонстрируются запоминающиеся эпизоды матчей, реплики игроков, тренерского штаба и владельца клуба Сергея Галицкого.

«Краснодар» выступал в группе Е Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Российская команда заняла третье место в турнирной таблице, набрав пять баллов.

В текущем сезоне «быки» потеряли шансы на выход в еврокубки. За тур до окончания чемпионата России краснодарцы занимают 11 место в турнирной таблице.