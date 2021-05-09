«Челси» может купить полузащитника «Трабзонспора» и отдать его в аренду ЦСКА

Полузащитник «Трабзонспора» Абдулкадир Эмюр может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге.

Как сообщает Fotospor, в услугах футболиста заинтересован «Челси», который после выкупа Эмюра планирует отдать его в аренду ЦСКА. Лондонцы готовы заплатить за полузащитника порядка 12-13 миллионов евро без учёта бонусов. «Трабзонспор» рассчитывает, что Эмюр сверкнёт на чемпионате Европы и его стоимость резко вырастет.

21-летний турок сыграл 21 матч за «Трабзонспор» в нынешнем сезоне, забил два гола и отдал три голевые передачи. Контракт Эмюра с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.