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«Челси» может купить полузащитника «Трабзонспора» и отдать его в аренду ЦСКА

09 Мая 2021, 21:22,

Полузащитник «Трабзонспора» Абдулкадир Эмюр может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге.

Как сообщает Fotospor, в услугах футболиста заинтересован «Челси», который после выкупа Эмюра планирует отдать его в аренду ЦСКА. Лондонцы готовы заплатить за полузащитника порядка 12-13 миллионов евро без учёта бонусов. «Трабзонспор» рассчитывает, что Эмюр сверкнёт на чемпионате Европы и его стоимость резко вырастет.

21-летний турок сыграл 21 матч за «Трабзонспор» в нынешнем сезоне, забил два гола и отдал три голевые передачи. Контракт Эмюра с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Челси, Абдулкадир Эмюр
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