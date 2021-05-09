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Брага: «Витория в «Спартаке» – это как Сарри в «Роме»

09 Мая 2021, 16:32,

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, сомневается, что главным тренером московского «Спартака» станет португальский специалист Руй Витория, несмотря на многочисленные сообщения в прессе. Об этом Брага сказал в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым.

- Про то, что Моуринью с нового сезона возглавит «Рому», до официально объявления никто не знал. Почти все поверили, что главным тренером команды станет Сарри, поскольку об этом много писали в прессе. СМИ уже начали обсуждать, какие трансферы сделает «Рома» для Сарри, ну а потом оказалось, что придёт не Сарри, а Моуринью. Всё это лишний раз подтверждает, что такие слухи – всегда только слухи. И часто они оказываются бредом, как я уже говорил. Если клубы не хотят, чтобы общественность что-то обсуждала заранее, то договариваются с тренерами в тишине, как «Рома» с Моуринью.

Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Спартак Москва, Маурицио Сарри, РПЛ, Чемпионат России, Микаэль Брага, Руй Витория
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