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Денис Попов: «Попадание ЦСКА в еврокубки – из категории «Очевидное – невероятное»

09 Мая 2021, 10:30,

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился впечатлениями от победы «армейцев» над «Краснодаром» (3:1) в предпоследнем туре чемпионата России.

- Лёша Березуцкий обыграл Васю. «Краснодар» начал неплохо, забил гол, имел ещё подходы и преимущество. Но, на мой взгляд, прослеживается тенденция, что «быки» физически плохо выглядят. ЦСКА выиграл заслуженно. Было хорошее взаимодействие двух форвардов – Чалова и Рондона. И вообще, я считаю, с Рондоном угадали. Он вышел на замену и как раз поучаствовал в двух голах. Сразу отдал голевую передачу, а потом выиграл верховую борьбу и точно сбросил.

Отметил ещё вот какую закономерность – неуверенно играет Сафонов. Что с «Зенитом» он побежал куда не надо, что здесь, когда забивал Чалов. Это был ключевой момент игры. Пока так. А что касается в целом «Краснодара», то мы понимаем, в каком состоянии его принял Ганчаренко. Ждать каких-то улучшений от «быков» в этом сезоне уже не приходилось и не приходится.

Попадёт ли ЦСКА в еврокубки? Это из категории «Очевидное – невероятное», была такая передача. Для начала «армейцам» надо обыграть в дерби «Динамо». А учитывая то, что динамовцы никуда не попали, они захотят, как говорится, хлопнуть дверью и показать, что им в какой-то мере не повезло, они постараются всеми правдами и неправдами победить. Это всегда было, есть и будет дерби, которое очень важно вне зависимости от турнирной таблицы.

Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: ЦСКА Москва, РПЛ, Чемпионат России, Денис Попов
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