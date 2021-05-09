Брага: «Не вижу, какую силу Заболотный может принести «армейцам»

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, не видит смысла в возможном переходе нападающего Антона Заболотного из «Сочи» в ЦСКА. Об этом Брага сказал в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым.

- Я не вижу, честно говоря, какую силу и пользу Заболотный может принести ЦСКА. Мне кажется «армейцы» в данный момент сами не знают, что им делать. Об этом говорит их рискованная ставка на Олича и так далее.

Проблема с нападением у «красно-синих» есть, особенно это было заметно в домашних матчах Лиги Европы. Один матч с «Краснодаром» не показатель того, что всё хорошо. ЦСКА обладает игроками, которые могут творить какие-то моменты, – тот же Эджуке обладает хорошим дриблингом и пасом. Но не хватает завершения. Рондон зимой стал хорошим приобретением. Это была ставка с маленьким риском – он игрок другого уровня, опытный и уже знал чемпионат России.