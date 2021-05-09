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Брага: «Не вижу, какую силу Заболотный может принести «армейцам»

09 Мая 2021, 10:00,

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, не видит смысла в возможном переходе нападающего Антона Заболотного из «Сочи» в ЦСКА. Об этом Брага сказал в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым.

- Я не вижу, честно говоря, какую силу и пользу Заболотный может принести ЦСКА. Мне кажется «армейцы» в данный момент сами не знают, что им делать. Об этом говорит их рискованная ставка на Олича и так далее.

Проблема с нападением у «красно-синих» есть, особенно это было заметно в домашних матчах Лиги Европы. Один матч с «Краснодаром» не показатель того, что всё хорошо. ЦСКА обладает игроками, которые могут творить какие-то моменты, – тот же Эджуке обладает хорошим дриблингом и пасом. Но не хватает завершения. Рондон зимой стал хорошим приобретением. Это была ставка с маленьким риском – он игрок другого уровня, опытный и уже знал чемпионат России.

Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: ЦСКА Москва, РПЛ, Чемпионат России, Антон Заболотный, Микаэль Брага
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Комментарии (2)
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0
pasha-kuraev@gmail.com
09 Мая 2021, 12:55

Заболотный не тот игрок что нужен ЦСКА, он не стабильный и уровень не тот.

0
zurukukkk
09 Мая 2021, 10:14

торф!..

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