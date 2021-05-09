Сабитов: «Команда ЦСКА приняла Олича»

Бывший главный тренер юношеской сборной России и нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал матч 29-го тура чемпионата России ЦСКА – «Краснодар» (3:1).

- Несмотря на пропущенный гол, «армейцы» смогли быстро сравнять счёт. Дебют матча в исполнении «Краснодара» был неплохим, но потом всё встало на свои места. Я думаю, здесь нет вины Ганчаренко. Он пришёл в клуб и старается что-то сделать, но у краснодарцев есть проблема в плане психологии. «Быки» привыкли бороться за высокие места и зону еврокубков, а сейчас плетутся ниже середины таблицы безо всякого просвета, поэтому им тяжело настраиваться на отдельные матчи. Можно сказать, что с новым «доктором» «Краснодар» пошёл на поправку, но процесс выздоровления пока только начался.

ЦСКА победил за счет качества и мотивации. «Армейцам», в отличие от «быков», есть куда стремиться в конце сезона. У них есть маяк в виде зоны еврокубков. Всегда легче играть, когда у тебя есть цель, тем более такая хорошая. Понятно, что в последнем туре ЦСКА не может повлиять на конкурентов, однако «армейцы» должны сделать всё от них зависящее в дерби против «Динамо». Игра с «Краснодаром» показала, что Олич нашёл общий язык с футболистами, что команда приняла его. Если ЦСКА не попадёт в еврокубки, это будет плохо для клуба с точки зрения финансов, но не повлияет на положение Олича, которому по-любому надо выстраивать именно свою команду и зарабатывать себе имя в российском футболе.