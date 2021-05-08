​Олич допускает уход Влашича из ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич допускает уход из команды полузащитника Николы Влашича. Об этом хорватский специалист заявил на пресс-конференции после победы над «Краснодаром» со счётом 3:1. Влашич в этом матче не играл из-за повреждения.

«Посмотрим, что будет. Впереди у Влашича Евро, затем трансферное окно. Хорошо, если он останется, ведь это игрок, который делает разницу. Если он уйдёт, возможно, подпишем кого-то», - сказал Олич журналистам.

ЦСКА на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата. Команда сохраняет надежды на выход в еврокубки, хотя шансов не так много.