​РФС: Меры против фанатов «Локомотива» были избыточными

РПЛ не нашла нарушений в действиях «Зенита» и правоохранительных органов в отношении фанатов «Локомотива», однако позиция РФС оказалась несколько иной. В своём заявлении Союз выразил понимание того, что «Зенит» и полиция действовали в рамках регламента, но при этом выступил с мнением, что меры против болельщиков «железнодорожников» всё же были избыточными. РФС считает, что эти меры нарушили комфорт фанатов команды гостей.

Вопрос будет рассмотрен на заседании комитета по безопасности и работе с болельщиками. Службы безопасности «Зенита» и представители местных правоохранительных органов будут приглашены на заседание.