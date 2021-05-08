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​РФС: Меры против фанатов «Локомотива» были избыточными

08 Мая 2021, 20:48,

РПЛ не нашла нарушений в действиях «Зенита» и правоохранительных органов в отношении фанатов «Локомотива», однако позиция РФС оказалась несколько иной. В своём заявлении Союз выразил понимание того, что «Зенит» и полиция действовали в рамках регламента, но при этом выступил с мнением, что меры против болельщиков «железнодорожников» всё же были избыточными. РФС считает, что эти меры нарушили комфорт фанатов команды гостей.

Вопрос будет рассмотрен на заседании комитета по безопасности и работе с болельщиками. Службы безопасности «Зенита» и представители местных правоохранительных органов будут приглашены на заседание.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Локомотив Москва
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